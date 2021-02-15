Артисту придется выплатить бывшим коллегам очередную денежную компенсацию

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по иску "Уральских пельменей" на 200 млн руб. против экс-директора Сергея Нетиевского. На этот раз артиста обязали выплатить бывшим коллегам 400 тыс. рублей.

Кроме того, продюсеру запретили использование товарного знака "Уральские пельмени". Об этом сообщил корреспондент из зала суда.

Представитель коллектива потребовал в суде компенсацию в 5 млн руб. – максимальной по закону – за показ программы с использованием товарного знака. Всего насчитали 40 выпусков, за которые и надеялись получить 200 миллионов. Однако суд удовлетворил этот иск лишь частично, передает РИА "Новости".

Напомним, что разбирательства продолжаются с 2015 года – после того, как Нетиевский покинул пост директора "Уральских пельменей". Бывшие коллеги судятся из-за прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.

Ранее артисты коллектива отсудили у Нетиевского более 2 млн руб. из-за трансляции на СТС пяти выпусков шоу.