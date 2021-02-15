Кинорежиссер вспомнила, через что ей пришлось пройти в прошлом

В последнее время все больше звезд российской эстрады жалуются на свое бедственное положение. А все из-за пандемии COVID-19, которая сильно ударила по концертной деятельности. Актриса Светлана Дружинина осудила коллег, отмечая, что нужно ценить то, что имеется.

Сценарист вспомнила, что были времена, когда многие не знали о существовании хлеба. Примечательно, что кинорежиссер пережила Великую Отечественную войну.

В эфире передачи "Судьба человека" Светлана Сергеевна рассказала об одном случае из жизни. Как-то раз мать Дружининой, Анна Ивановна, принесла домой батон. Увидев его, артистка пришла в замешательство. Дело в том, что она даже не знала, как правильно употреблять продукт. Ведь хлеб девочка лицезрела только по телевизору.

Сейчас же у современных артистов есть все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности.

"Поэтому, когда говорят: "Мне худо", – я отвечаю: "Ребята, не беситесь с жиру, мы так хорошо живем! У нас есть батоны!" – отметила кинорежиссер.

Ранее Светлана Сергеевна ответила на обвинения бывшего коллеги Владимира Шевелькова.