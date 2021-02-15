Дружинина осадила жалующихся на безденежье артистов

Дружинина осадила жалующихся на безденежье артистов
Светлана Дружинина. Фото:Gennadii Usoev/Russian Look /www.globallookpress.com
Кинорежиссер вспомнила, через что ей пришлось пройти в прошлом

В последнее время все больше звезд российской эстрады жалуются на свое бедственное положение. А все из-за пандемии COVID-19, которая сильно ударила по концертной деятельности. Актриса Светлана Дружинина осудила коллег, отмечая, что нужно ценить то, что имеется.

Сценарист вспомнила, что были времена, когда многие не знали о существовании хлеба. Примечательно, что кинорежиссер пережила Великую Отечественную войну.

В эфире передачи "Судьба человека" Светлана Сергеевна рассказала об одном случае из жизни. Как-то раз мать Дружининой, Анна Ивановна, принесла домой батон. Увидев его, артистка пришла в замешательство. Дело в том, что она даже не знала, как правильно употреблять продукт. Ведь хлеб девочка лицезрела только по телевизору.

Сейчас же у современных артистов есть все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности.

"Поэтому, когда говорят: "Мне худо", – я отвечаю: "Ребята, не беситесь с жиру, мы так хорошо живем! У нас есть батоны!" – отметила кинорежиссер.

Ранее Светлана Сергеевна ответила на обвинения бывшего коллеги Владимира Шевелькова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость139869
Пожаловаться Ответить
просто нашы клоунесы и шуты зажырались -да и народ сам виноват -несет бабло на их фонограмму
1
новости партнеров

США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"

Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей