Актер не помнит об инциденте

СМИ выяснили, что в ГИБДД вновь выписали штраф Михаилу Боярскому. Однако долг артист не оплатил, теперь его разыскивают приставы.

Как узнал портал 78.ru, правила дорожного движения Боярский нарушил еще в ноябре 2020 года. Оплатить штраф, который указан на сайте УФССП Северной столицы, он должен был до 12 февраля 2021 года. Теперь приставы будут взыскивать с артиста долг.

В комментарии "Фонтанке" Боярский признался, что не помнит, с чем связан штраф. По его словам, документами он не занимается, но вопрос будет решен, а долг оплачен.