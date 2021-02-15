Боярский забыл о штрафе за нарушение ПДД

Актер не помнит об инциденте

СМИ выяснили, что в ГИБДД вновь выписали штраф Михаилу Боярскому. Однако долг артист не оплатил, теперь его разыскивают приставы. 

Как узнал портал 78.ru, правила дорожного движения Боярский нарушил еще в ноябре 2020 года. Оплатить штраф, который указан на сайте УФССП Северной столицы, он должен был до 12 февраля 2021 года. Теперь приставы будут взыскивать с артиста долг. 

В комментарии "Фонтанке" Боярский признался, что не помнит, с чем связан штраф. По его словам, документами он не занимается, но вопрос будет решен, а долг оплачен. 

Полина ИВАНОВА

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