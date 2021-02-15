Возлюбленные перестали скрывать роман

На светскую премьеру комедии "Родные" пришли многие представители российского шоу-бизнеса. Главным сюрпризом стало появление бывшего мужа Оксаны Акиньшиной Арчила Геловани с новой пассией. Ей стала экс-супруга приятеля Романа Абрамовича Софья Капкова.

Напомним, Акиньшина и Геловани состояли в браке около шести лет. У пары появились двое детей – сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году супруги приняли решение развестись.

Долгое время кинопродюсер делал вид, что он является убежденным холостяком. Но, по всей видимости, ему надоело поддерживать данную легенду.

Софья же была замужем за чиновником Сергеем Капковым. Продюсер и политик разошлись в 2019 году. У них осталась общая дочь Зои.

Примечательно, что Капков тоже появился на премьере комедии. Однако он старался избегать встречи с экс-супругой и ее новым возлюбленным, передает "Экспресс Газета".

Ранее Оксана Акиньшина произвела настоящий фурор, опубликовав смелое фото в пиджаке, под которым отсутствовало нижнее белье.