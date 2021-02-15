Дочь Тереховой рассказала о состоянии прикованной к кровати актрисы

Дочь Тереховой рассказала о состоянии прикованной к кровати актрисы
Маргарита Терехова. Фото: Genrietta Peryan/www.globallookpress.com
Звезда советского кино находится в постельном режиме дома уже больше 10 лет

Новостей о текущем состоянии народной артистки России Маргариты Тереховой, которая давно страдает болезнью Альцгеймера, практически нет. Однако не так давно ее дочь Анна решила поделиться подробностями о маме.

В семье обеспокоены: популярная кинозвезда до сих пор прикована в кровати – такая ситуация наблюдается уже более десятилетия. По словам Анны, изменения в здоровье мамы уже вряд ли станут позитивными.

В настоящее время Терехова лечится дома – у нее хороший аппетит и нормальное самочувствие. Сама актриса при этом не разговаривает, однако вполне осознанно реагирует на происходящее вокруг себя.

"Мы стараемся маму чаще навещать. Эта болезнь, к несчастью, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", – рассказала Анна в интервью "Экспресс газете".

В прошлом году семья решила положить Терехову в стационар для прохождения обследования, однако клинику в итоге перепрофилировали из-за коронавирусной инфекции. В результате обошлись участковым, которая регулярно навещает пациентку и назначает лекарства после проведения необходимого медицинского осмотра.

Ранее Эммануил Виторган рассказал о состоянии Тереховой, с которой снялся в нескольких кинокартинах.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей