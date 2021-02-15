Звезда советского кино находится в постельном режиме дома уже больше 10 лет

Новостей о текущем состоянии народной артистки России Маргариты Тереховой, которая давно страдает болезнью Альцгеймера, практически нет. Однако не так давно ее дочь Анна решила поделиться подробностями о маме.

В семье обеспокоены: популярная кинозвезда до сих пор прикована в кровати – такая ситуация наблюдается уже более десятилетия. По словам Анны, изменения в здоровье мамы уже вряд ли станут позитивными.

В настоящее время Терехова лечится дома – у нее хороший аппетит и нормальное самочувствие. Сама актриса при этом не разговаривает, однако вполне осознанно реагирует на происходящее вокруг себя.

"Мы стараемся маму чаще навещать. Эта болезнь, к несчастью, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного", – рассказала Анна в интервью "Экспресс газете".

В прошлом году семья решила положить Терехову в стационар для прохождения обследования, однако клинику в итоге перепрофилировали из-за коронавирусной инфекции. В результате обошлись участковым, которая регулярно навещает пациентку и назначает лекарства после проведения необходимого медицинского осмотра.

Ранее Эммануил Виторган рассказал о состоянии Тереховой, с которой снялся в нескольких кинокартинах.