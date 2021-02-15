Народная артистка сама виновата в поведении оперной дивы, считают в Сети

Мария Максакова вновь покинула Россию, так и не наладив отношения с матерью. После того как оперная дива вынесла свой конфликт с Людмилой Максаковой на всеобщее обозрение, народную артистку решил поддержать Станислав Садальский, рассказав о своем видении ситуации.

Актер опубликовал в "Инстаграм" фото Максаковой в образе Иокасты из постановки "Царь Эдип" в театре им. Евгения Вахтангова. Садальский отметил, что артистке досталась "психологически чудовищно сложная роль" матери и одновременно жены Эдипа. Он обратил внимание, что порой образы актеров ложатся на их судьбу, и таким образом намекнул на происходящее с Людмилой Васильевной:

"Без заламывания рук, без излишней драматизации и эффектных визуальных телодвижений, свойственных накалу переживаемых чувств, Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада в который ввергнута несчастная женщина".

Подписчики Садальского не остались в стороне. Некоторые сочли, что все происходящее с Максаковой сейчас – расплата за грехи молодости:

"До чего же неприятная тетка! Где уж там увидели талант?", "Предъявляя претензии к детям, оглянись, что ты сделала не так", "Что воспитала, то и получила!", "Да, дочурка ей досталась, будь здоров! Ну, видимо, грехи молодости искупает".

Однако в комментариях нашлись и те, кто согласился с Садальским и оценил творческие заслуги актрисы: "Талантище, каких мало!", "Любимая, гениальная", "Сколько в ней внутренней силы".

Ранее стало известно, куда уехала дочь Людмилы Максаковой – Мария.