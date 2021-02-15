Звезда "Сватов" раскрыла настоящую причину закрытия сериала

Звезда "Сватов" раскрыла настоящую причину закрытия сериала
Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проект не будут продлевать из-за возникших сложностей

Олеся Железняк рассказала, что седьмой сезон "Сватов" станет последним. Такое решение приняли создатели популярного комедийного сериала.

Железняк, известная по роли супруги Дмитрия Буханкина Ларисы, стала героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Актриса приоткрыла завесу тайны относительно нынешнего состояния проекта.

"Седьмой сезон многострадальный. Он до сих пор не отснят", - заявила Олеся.

Примечательно, что шестой сезон вышел в 2013 году. С тех пор поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения истории. Однако в какой-то момент у съемочной группы и актеров возникли непреодолимые трудности.

Дело в том, что изначально сериал снимала украинская компания "Квартал 95", принадлежащая нынешнему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Однако после обострения отношений между двумя странами многим артистам закрыли въезд на Украину. Съемки перенесли в Белоруссию, однако началась пандемия COVID-19.

Планировалось, что зрители увидят кинокартину в 2020 году, но теперь неизвестно, когда состоится премьера.

Ведущий спросил у Железняк – связано ли закрытие проекта с отсутствием возможности доснять его. На этот вопрос Олеся ответила утвердительно.

Ранее о судьбе полюбившегося многим сериала рассказал исполнитель роли Максима Ковалева. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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