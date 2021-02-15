"Большая радость": Бабкина рассказала про победу внука в конкурсе

"Большая радость": Бабкина рассказала про победу внука в конкурсе
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые предположили, что первое место команде мальчика отдали из-за уважения к певице

На своей инстаграм-странице Надежда Бабкина похвасталась успехами внука Георгия. Мальчик занял первое место в конкурсе проектов, который состоялся в гимназии имени Примакова – там, где учится наследник артистки.

Бабкина рассказала, что проект внука назывался "Русская песня – душа народа". Всего в конкурсе участвовали восемь команд. Победу Георгия певица назвала "большой радостью".

По словам Надежды Георгиевны, перед защитой мальчик представил проект в ее театре. Это стало своего рода репетицией для него.

"И я сама, и солисты ансамбля "Русская песня" были восхищены проделанной работой!" – заявила знаменитость.

Бабкина добавила – ей невероятно приятно от того, что детей заинтересовали народные традиции.

Пользователи Сети выразили свое восхищение талантом и целеустремленностью наследника артистки.

"Какая радость для бабушки!!! Продолжает ее дело!", "Георгий – умничка! Браво!","Молодец! Так держать!" – высказались поклонники.

Однако некоторые засомневались, является ли победа заслуженной.

"Попробовали они вам сказать, что он не молодец. Надежда, блат он и есть блат", – прокомментировал один из подписчиков.

Напомним, Георгий – это один из наследников сына Бабкиной Данилы. Также у певицы есть две внучки – Вера и Марфа.

Ранее артистка сменила имидж, чем ошарашила общественность.

Анастасия ГОРЮНОВА

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