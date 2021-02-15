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На своей инстаграм-странице Надежда Бабкина похвасталась успехами внука Георгия. Мальчик занял первое место в конкурсе проектов, который состоялся в гимназии имени Примакова – там, где учится наследник артистки.
Бабкина рассказала, что проект внука назывался "Русская песня – душа народа". Всего в конкурсе участвовали восемь команд. Победу Георгия певица назвала "большой радостью".
По словам Надежды Георгиевны, перед защитой мальчик представил проект в ее театре. Это стало своего рода репетицией для него.
"И я сама, и солисты ансамбля "Русская песня" были восхищены проделанной работой!" – заявила знаменитость.
Бабкина добавила – ей невероятно приятно от того, что детей заинтересовали народные традиции.
Пользователи Сети выразили свое восхищение талантом и целеустремленностью наследника артистки.
"Какая радость для бабушки!!! Продолжает ее дело!", "Георгий – умничка! Браво!","Молодец! Так держать!" – высказались поклонники.
Однако некоторые засомневались, является ли победа заслуженной.
"Попробовали они вам сказать, что он не молодец. Надежда, блат он и есть блат", – прокомментировал один из подписчиков.
Напомним, Георгий – это один из наследников сына Бабкиной Данилы. Также у певицы есть две внучки – Вера и Марфа.
Ранее артистка сменила имидж, чем ошарашила общественность.
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