Артист хотел, чтобы о девушке заботились после его смерти

Единственная дочь Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко с рождения страдает ДЦП, поэтому родители опасались за будущее Марии – чтобы ее не забрали в интернат. Актер даже был готов выдать наследницу за известного продюсера Зураба Джапаридзе взамен на четверть наследства дочери.

Джапаридзе дружил с Баталовым около 15 лет: до ссоры был помощником актера и даже жил на его даче в Переделкине. Именно поэтому исполнительному продюсеру фестиваля "Московская премьера" известно, как семья артиста сдружилась с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, а также другие подробности из жизни знаменитости.

По его словам, Баталов всегда подчеркивал, что любит обеих дочерей – Надежду и Марию, однако о младшей беспокоился больше из-за ее заболевания. Джапаридзе назвал наследницу актера совершенно здоровой интеллектуально, а вот физически ей тяжело поднять даже стакан воды. Именно поэтому родители Марии рассматривали такой вариант, как фиктивный брак.

"В качестве "приданого" она предложила мне 25 % от Машиного наследства. Но… за это с меня потребовали, чтобы я оставил свою жену и ребенка по-настоящему. Мне дали понять: ради мифического имущества в будущем я должен сейчас отказаться от семьи",

– поделился Джапаридзе. Продюсер подчеркнул, что не был готов на такие жертвы, поэтому от предложения отказался. А спустя время дочь Баталова познакомилась с Дрожжиной и Цивиным. Супруги быстро втерлись в доверие к семье, хотя Джапаридзе и предупреждал родных актера о том, что этой паре доверять не следует.

Позже Цивин начал настраивать Леонтенко против продюсера, а впоследствии они и вовсе разругались, пишет "Комсомольская правда".

Ранее адвокат семьи Баталова рассказал, сколько из-за скандала с квартирами потеряла дочь актера.