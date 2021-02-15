Пользователи возмущены поведением хамской гостьи

Интернет-пользователи выразили массовое недовольство поведением украинских экспертов в эфирах российских телеканалов. По словам граждан, приглашенные из "той стороны" гости нередко поливают грязью РФ, демонстрируя крайне неприемлемое и неподобающее поведение.

В последние годы российские телезрители уже привыкли к многочисленным участиям политологов, политтехнологов, экономистов и историков из Украины в российском телевидении. Обыденностью для россиян стали и постоянные скандалы, которые начинаются с замечаний, перерастая в потасовки, взаимные оскорбления и крики, и завершаются удалением одного из гостей из студии.

Несмотря на закрытие авиасообщения из-за пандемии, "любимые" эксперты продолжают появляться на популярных шоу. Так, массовое недовольство среди телезрителей вызывает украинская журналистка Янина Соколовская.

Россияне призвали авторов передачи "Время покажет" с телеведущим Артемом Шейниным закрыть доступ для надоедливой гостьи к отечественному ТВ. Так, под одним из постов журналиста пользователи потребовали от Шейнина выгнать "неприятную женщину".

"Давно пора!", "На других каналах их давно повыкидывали... А Первый собрал всех", "Достаточно своих экспертов и псевдоэкспертов в шоу", "Передача превратилась в балаган из-за Соколовской", "Из-за нее и еще одного клоуна переключаю канал. Смотреть противно" – пишут пользователи Сети в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее Шейнин набросился на политолога во время обсуждения темы о Навальном.