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Настасья Самбурская не один месяц интриговала поклонников: признавшись в том, что у нее есть любимый мужчина, актриса не раскрывала его имени, а на всех фотографиях закрывала лицо избранника. Однако журналистам удалось выяснить, с кем же встречается звезда "Универа".
Возлюбленным артистки оказался 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров, чьи курсы стоят от 100 до 170 тыс. рублей. Впервые пару заметили еще в декабре на ужине в ресторане Sartoria Lamberti. После возвращения с Мальдивских островов, где Настасья и Илья, похоже, отдыхали вместе, их снова увидели в центре Москвы.
Бурмистров ждал Самбурскую у черного входа театра после спектакля "Охота на мужчин", где играет актриса. Затем, поужинав в ресторане, пара в обнимку отправилась домой. Фото влюбленных оказались в распоряжении Super.ru.
На днях также стало известно о разбирательствах актрисы с Виктором Дробышем. Дело дошло до суда.
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