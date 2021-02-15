Самбурскую сняли на прогулке с тайным возлюбленным - фото

Самбурскую сняли на прогулке с тайным возлюбленным - фото
Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
Избранником звезды "Универа" оказался бизнес-коуч

Настасья Самбурская не один месяц интриговала поклонников: признавшись в том, что у нее есть любимый мужчина, актриса не раскрывала его имени, а на всех фотографиях закрывала лицо избранника. Однако журналистам удалось выяснить, с кем же встречается звезда "Универа".

Возлюбленным артистки оказался 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров, чьи курсы стоят от 100 до 170 тыс. рублей. Впервые пару заметили еще в декабре на ужине в ресторане Sartoria Lamberti. После возвращения с Мальдивских островов, где Настасья и Илья, похоже, отдыхали вместе, их снова увидели в центре Москвы.

Бурмистров ждал Самбурскую у черного входа театра после спектакля "Охота на мужчин", где играет актриса. Затем, поужинав в ресторане, пара в обнимку отправилась домой. Фото влюбленных оказались в распоряжении Super.ru.

На днях также стало известно о разбирательствах актрисы с Виктором Дробышем. Дело дошло до суда.

Карина СИРАЗОВА

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