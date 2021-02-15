Защитник заверил – сумма сильно преувеличена

Сергей Жорин ответил на слухи об общем состоянии Евгения Петросяна и его бывшей супруги Елены Степаненко, которое якобы оценили в два миллиарда рублей. По словам защитника, информация не соответствует реальному положению дел.

Жорин заявил, что эти сплетни позабавили Евгения Вагановича. Ведь на самом деле артисты нажили в браке гораздо меньше.

"Стоимость совместно нажитого имущества, которое фигурирует в некоторых источниках, намного, порой в сотни, в тысячи завышена, чем это обстоит на самом деле", – отметил Сергей.

Адвокат сообщил, что он не имеет права называть окончательные цифры, однако признался – в коллекции юмориста есть несколько книг, которые никак не претендуют на статус ценных экземпляров. Их стоимость оценили в 100-150 рублей, передает "Пятый канал".

Жорин добавил, что после проведенной экспертизы предполагаемая стоимость имущества наоборот снизилась.

Примечательно, что оценка общего состояния артистов длилась почти два года. В конечном итоге список ценностей оказался весьма внушительным – примерно на 1000 листов.

По некоторым данным, Петросян и Степаненко будут делить имущество в суде 20 февраля.

О том, что имущество экс-супругов оценили в два миллаирда рублей, написал, например, телеграм-канал "НеМалахов".