"Отменил половину концертов": Жуков столкнулся со страшной болезнью

"Отменил половину концертов": Жуков столкнулся со страшной болезнью
Сергей Жуков. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист чуть не отправился на тот свет из-за незначительной травмы

Несколько лет назад с солистом группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым произошел страшный инцидент. Артист оказался на грани между жизнью и смертью.

Жуков стал новым героем интервью Лауры Джугелия на Ютуб-канале Fametime.tv. Артист рассказал, что однажды он сильно ударился животом о конструкцию за кулисами. На месте ушиба образовался синяк, на который Сергей долго не обращал внимания.

Спустя некоторое время травма дала о себе знать. Исполнитель хита "Крошка моя" попал в больницу. Жуков вспомнил – когда он поинтересовался у врачей, когда его выпишут, то услышал пугающий ответ: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы...".

Оказалось, что у певца развилась грыжа. Знаменитости сделали несколько операций, после чего начался долгий процесс реабилитации. Около трех месяцев артист разрывался между больницей и домом.

Выздоровев, Сергей пришел к выводу, что больше не будет изнашивать свой организм. Он решил впредь вести здоровый образ жизни.  

"Я отменил половину концертов, стал меньше выступать. Я бросил пить, бросил курить", – сообщил Жуков.

Ранее Сергей рассказал о встрече с продюсером-извращенцем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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