"Стал пунцового цвета": у сына Тодоренко случился приступ

"Стал пунцового цвета": у сына Тодоренко случился приступ
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенок столкнулся с пищевой аллергией

Для Регины Тодоренко прошедший День влюбленных запомнится надолго. К сожалению, не в позитивном смысле. Дело в том, что сыну телеведущей, двухлетнему Майклу, стало плохо.

На своей инстаграм-странице Тодоренко рассказала, что ничего не предвещало беды. Вместе с супругом Владом Топаловым и наследником они весело проводили время и планировали собраться за просмотром любимой телепередачи. Но внезапно у мальчика начался приступ.

"В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом", – поделилась звезда "Орла и Решки".

Регина и Влад сразу же повезли сына в больницу. Оказалось, что у Майкла началась аллергия на кедровый орех.

"Мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но.... увы", – написала знаменитость.

Блогер заявила, что она чуть не сошла с ума от стресса. Телеведущая поинтересовалась у поклонников – есть ли у них знакомые специалисты, которые могут осуществить психологическую поддержку для родителей и рассказать про различные нюансы взросления ребенка.

Ранее Тодоренко восхитила интернет-пользователей загорелыми формами. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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