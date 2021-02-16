Пользователей Сети возмутило, что место захоронения наследницы известного актера выглядит неухоженным

Софии Конкиной не стало в сентябре прошлого года. Ее быстрая смерть по-прежнему окутана тайной и вызывает немало вопросов. Безутешный отец в эфирах многочисленных ток-шоу пытался доказать, что его дочь не могла умереть своей смертью. Однако, кажется, родственники редко бывают на могиле девушки.

Молодой человек, с которым София состояла в отношениях на момент своей смерти, опубликовал фотографию с кладбища в "Инстаграм". На нем видна могила с нескольким траурными венками. А вот деревянный крест немного покосился.

Снимок мужчина никак не подписал, однако венок с надписью "Прости, любимая, что не уберег" говорит сам за себя. В комментариях пользователи отметили, что могила выглядит не очень ухоженной.

"Почему могила так запущена???", "Столько было дебатов по ТВ по какой причине не стало дочери, а могилка-то осиротевшая... как, в принципе и была сама София",

– написали под снимком с кладбища.

Напомним, что прошлой осенью София утонула в одном из столичных бассейнов. Отец девушки уверен, что его дочь не могла утонуть. Позже экспертиза подтвердила его догадки, потому что следствие не смогло установить точную причину смерти.

Позже стало известно, что в момент смерти наследница актера была пьяна. Медики также обнаружили у нее целый букет различных болезней.