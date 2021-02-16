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Виталина Цымбалюк-Романовская назвала сумму, которую она ежемесячно платит за услуги ЖКХ в квартире на Рублевском шоссе.
Жилье пианистка приобрела, когда была в браке с Арменом Джигарханяном, на совместные деньги, сейчас же она продолжает жить в ней одна. Журналистам "Телепрограммы" Виталина рассказала, что оплачивает все счета самостоятельно.
"Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает",
– призналась бывшая Джигарханяна.
В среднем она платит от тринадцати до восемнадцати тысяч рублей за все услуги ЖКХ. Сумма может меняться в зависимости от времени года.
К слову, такая сумма полностью устраивает Цымбалюк-Романовскую, которая считает, что оплата ничуть не завышена. При этом Виталина подчеркнула, что не особо разбирается в многочисленных квитанциях, впрочем, как и многие другие творческие люди. "Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости", – резюмировала знаменитость.
Ранее Цымбалюк-Романовская решилась на смелую фотосессию. Пианистка полностью разделась перед камерой, сделав съемку в стиле эпохи Возрождения. Обнаженное фото бывшей Джигарханяна тут же стало активно обсуждаться в Сети.
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