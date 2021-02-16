Как Цымбалюк-Романовская расплачивается за жизнь в квартире Джигарханяна на Рублевке

Как Цымбалюк-Романовская расплачивается за жизнь в квартире Джигарханяна на Рублевке
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оплачивает дорогостоящие счета пианистка самостоятельно

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала сумму, которую она ежемесячно платит за услуги ЖКХ в квартире на Рублевском шоссе.

Жилье пианистка приобрела, когда была в браке с Арменом Джигарханяном, на совместные деньги, сейчас же она продолжает жить в ней одна. Журналистам "Телепрограммы" Виталина рассказала, что оплачивает все счета самостоятельно. 

"Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает", 

призналась бывшая Джигарханяна. 

В среднем она платит от тринадцати до восемнадцати тысяч рублей за все услуги ЖКХ. Сумма может меняться в зависимости от времени года. 

К слову, такая сумма полностью устраивает Цымбалюк-Романовскую, которая считает, что оплата ничуть не завышена. При этом Виталина подчеркнула, что не особо разбирается в многочисленных квитанциях, впрочем, как и многие другие творческие люди. "Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости", –  резюмировала знаменитость. 

Ранее Цымбалюк-Романовская решилась на смелую фотосессию. Пианистка полностью разделась перед камерой, сделав съемку в стиле эпохи Возрождения. Обнаженное фото бывшей Джигарханяна тут же стало активно обсуждаться в Сети. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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