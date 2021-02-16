Кто из российских звезд борется с раком

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентин Юдашкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Юрия Николаев. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com Александра Яковлева. Кадр из &#34;Алмазы шаха&#34; (1992)
Артисты стараются не сдаваться и верить в лучшее

Онкология – страшное заболевание, от которого ежегодно умирает большое количество людей. И знаменитости – не исключение, ведь болезнь не выбирает, у кого появляться. И порой никакие богатства не могут спасти от быстрорастущей опухоли. К счастью, медицина не стоит на месте, поэтому уже сегодня рак можно не только диагностировать на раннем этапе, но и побороть его. Кто из звезд российского шоу-бизнеса борется с онкологией – в материале "Утро.ру". 

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Пару лет назад звездная пара рассказала, что они сражаются с базально-клеточным раком кожи. Проблемы со здоровьем сначала появились у певицы – в 2015 году она заметила на своей ноге непонятное пятно. Спустя некоторое время Рыбин тоже увидел, что лице появилось нечто похожее. Тогда артист отправился к косметологу, чтобы удалить дефект с помощью лазера, однако это не помогло. После супруги начали подозревать, что причина может быть в другом. Тогда-то Рыбин и Сенчукова отправились сдавать анализы и выяснили, что у них рак. Сейчас супруги проходят курсы лучевой терапии. 

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Несколько лет назад известному российскому модельеру поставили неутешительный диагноз – рак пищевода. Дизайнер долгое время жаловался она боли в животе, а после его самые страшные подозрения, к сожалению, подтвердились. Для победы над страшной болезнью Юдашкин удалил почку и часть легкого, потому что в них появились метастазы. Сейчас кутюрье продолжает проходить курсы химиотерапии. 

Анастасия Заворотнюк 

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Вот уже пару лет буквально вся страна следит за тем, как звезда "Моей прекрасной няни" пытается побороть рак головного мозга. Семья актрисы отказывается от любых комментариев и разговоров с журналистами. О страшном диагнозе звезда узнала в начале 2019 года. Сейчас близкие стараются сделать все, чтобы артистка поскорее пошла на поправку.

Александра Яковлева

Александра Яковлева. Кадр из "Алмазы шаха" (1992)

Звезда советского "Экипажа" в 2019 году призналась, что уже два года пытается победить рак груди. Об онкологии актриса узнала случайно. Однажды она пошла к врачу, поскольку у нее появились проблемы с координацией движений. Тут-то и выяснилось, что у нее рак. После химиотерапии Яковлева не могла ходить, однако, к счастью, сейчас болезнь начала отступать, а сама звезда надеется, что скоро окончательно выздоровеет. 

Юрий Николаев 

Юрия Николаев. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com

Известный артист борется с раком кишечника более 15 лет. За это время у него уже дважды случался рецидив, однако позже болезнь возвращалась. Благо, Николаева всегда поддерживает его супруга и близкие друзья. Узнав о болезни, телеведущий растерялся, однако после смог собраться и направить все силы на лечение. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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