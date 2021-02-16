Артисты стараются не сдаваться и верить в лучшее

Онкология – страшное заболевание, от которого ежегодно умирает большое количество людей. И знаменитости – не исключение, ведь болезнь не выбирает, у кого появляться. И порой никакие богатства не могут спасти от быстрорастущей опухоли. К счастью, медицина не стоит на месте, поэтому уже сегодня рак можно не только диагностировать на раннем этапе, но и побороть его. Кто из звезд российского шоу-бизнеса борется с онкологией – в материале "Утро.ру".

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Пару лет назад звездная пара рассказала, что они сражаются с базально-клеточным раком кожи. Проблемы со здоровьем сначала появились у певицы – в 2015 году она заметила на своей ноге непонятное пятно. Спустя некоторое время Рыбин тоже увидел, что лице появилось нечто похожее. Тогда артист отправился к косметологу, чтобы удалить дефект с помощью лазера, однако это не помогло. После супруги начали подозревать, что причина может быть в другом. Тогда-то Рыбин и Сенчукова отправились сдавать анализы и выяснили, что у них рак. Сейчас супруги проходят курсы лучевой терапии.

Валентин Юдашкин

Несколько лет назад известному российскому модельеру поставили неутешительный диагноз – рак пищевода. Дизайнер долгое время жаловался она боли в животе, а после его самые страшные подозрения, к сожалению, подтвердились. Для победы над страшной болезнью Юдашкин удалил почку и часть легкого, потому что в них появились метастазы. Сейчас кутюрье продолжает проходить курсы химиотерапии.

Анастасия Заворотнюк

Вот уже пару лет буквально вся страна следит за тем, как звезда "Моей прекрасной няни" пытается побороть рак головного мозга. Семья актрисы отказывается от любых комментариев и разговоров с журналистами. О страшном диагнозе звезда узнала в начале 2019 года. Сейчас близкие стараются сделать все, чтобы артистка поскорее пошла на поправку.

Александра Яковлева

Звезда советского "Экипажа" в 2019 году призналась, что уже два года пытается победить рак груди. Об онкологии актриса узнала случайно. Однажды она пошла к врачу, поскольку у нее появились проблемы с координацией движений. Тут-то и выяснилось, что у нее рак. После химиотерапии Яковлева не могла ходить, однако, к счастью, сейчас болезнь начала отступать, а сама звезда надеется, что скоро окончательно выздоровеет.

Юрий Николаев

Известный артист борется с раком кишечника более 15 лет. За это время у него уже дважды случался рецидив, однако позже болезнь возвращалась. Благо, Николаева всегда поддерживает его супруга и близкие друзья. Узнав о болезни, телеведущий растерялся, однако после смог собраться и направить все силы на лечение.



