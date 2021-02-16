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В Сети появились сообщения о болезни Юрия Соломина. Как пишет телеграм-канал Mash, актер и режиссер получил положительный тест на коронавирус. Напомним, Соломину 85 лет, он находится в группе риска. Как известно, ковид наиболее опасен для пожилых.
С Соломиным контактировала его дочь Дарья.
Информацию о болезни звезды подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она сообщила, что сейчас Соломин в больнице.
"...чувствует себя пока хорошо",
– сказала Михайлова в разговоре с "Интерфаксом".
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