85-летний Соломин заразился коронавирусом

Советский и российский актер находится в группе риска в силу возраста

В Сети появились сообщения о болезни Юрия Соломина. Как пишет телеграм-канал Mash, актер и режиссер получил положительный тест на коронавирус. Напомним, Соломину 85 лет, он находится в группе риска. Как известно, ковид наиболее опасен для пожилых.

С Соломиным контактировала его дочь Дарья.

Информацию о болезни звезды подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она сообщила, что сейчас Соломин в больнице.

"...чувствует себя пока хорошо",

сказала Михайлова в разговоре с "Интерфаксом". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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