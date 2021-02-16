Советский и российский актер находится в группе риска в силу возраста

В Сети появились сообщения о болезни Юрия Соломина. Как пишет телеграм-канал Mash, актер и режиссер получил положительный тест на коронавирус. Напомним, Соломину 85 лет, он находится в группе риска. Как известно, ковид наиболее опасен для пожилых.

С Соломиным контактировала его дочь Дарья.

Информацию о болезни звезды подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она сообщила, что сейчас Соломин в больнице.

"...чувствует себя пока хорошо",

– сказала Михайлова в разговоре с "Интерфаксом".

