Роскошные апартаменты расположены в одной из высоток на западе Москвы

В период пандемии многие звезды отечественного шоу-бизнеса жаловались не безденежье и отсутствие возможности зарабатывать. Подобные высказывания тут же столкнулись с волной критики от обычных россиян. Особенно досталось Валерии и Иосифу Пригожину. А если звезды клятвенно заверяли, что у них нет дорогого имущества, которое можно продать, журналисты рассказали о квартире, которая может дать фору и самым роскошным особнякам.

Апартаменты Валерии площадью 280 квадратных метров находятся в одной из столичных высоток. Если верить СМИ, когда-то это были две отдельных квартиры, которые потом объединили в одну с помощью модного дизайнера Габана О’Кифа, который не раз помогал в вопросах ремонта самому Элтону Джону.

В квартире есть четыре санузла, кабинет и даже собственная библиотека. Стену в гостиной украшает большое панно с панорамой города. И если светит солнце, создается иллюзия, что сидишь в парке на Воробьевых горах, пишет "Комсомольская правда".

Ванная, кстати, отделана мрамором, а коридоры – беленым дубом. В кабинете же можно найти роскошный стол с обивкой из кожи угря, стоимость которого может достигать 1 миллиона рублей. На портале "Мир квартир" апартаменты продавались за 770 миллионов рублей, даже при условии, что четырехуровневый пентхаус в этом же доме продавался за 80 миллионов.

Желающих приобрести квартиру так и не нашлось. Может, владельцы сами сняли объявление, поскольку оно стало неактуальным.

Ранее Валерия показала нежное фото с новорожденной внучкой на руках.