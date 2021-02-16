Ремонт от дизайнера Элтона Джона и 4 санузла: СМИ рассказали о квартире Валерии за 770 миллионов рублей

Ремонт от дизайнера Элтона Джона и 4 санузла: СМИ рассказали о квартире Валерии за 770 миллионов рублей
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роскошные апартаменты расположены в одной из высоток на западе Москвы

В период пандемии многие звезды отечественного шоу-бизнеса жаловались не безденежье и отсутствие возможности зарабатывать. Подобные высказывания тут же столкнулись с волной критики от обычных россиян. Особенно досталось Валерии и Иосифу Пригожину. А если звезды клятвенно заверяли, что у них нет дорогого имущества, которое можно продать, журналисты рассказали о квартире, которая может дать фору и самым роскошным особнякам.

Апартаменты Валерии площадью 280 квадратных метров находятся в одной из столичных высоток. Если верить СМИ, когда-то это были две отдельных квартиры, которые потом объединили в одну с помощью модного дизайнера Габана О’Кифа, который не раз помогал в вопросах ремонта самому Элтону Джону. 

В квартире есть четыре санузла, кабинет и даже собственная библиотека. Стену в гостиной украшает большое панно с панорамой города. И если светит солнце, создается иллюзия, что сидишь в парке на Воробьевых горах, пишет "Комсомольская правда".

Ванная, кстати, отделана мрамором, а коридоры – беленым дубом. В кабинете же можно найти роскошный стол с обивкой из кожи угря, стоимость которого может достигать 1 миллиона рублей. На портале "Мир квартир" апартаменты продавались за 770 миллионов рублей, даже при условии, что четырехуровневый пентхаус в этом же доме продавался за 80 миллионов. 

Желающих приобрести квартиру так и не нашлось. Может, владельцы сами сняли объявление, поскольку оно стало неактуальным. 

Ранее Валерия показала нежное фото с новорожденной внучкой на руках.

Юлия МИХАЙЛОВА

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