Ранее артист предложил убрать его имя из титров знаменитого фильма

Кажется, что конфликт создательницы "Гардемаринов" Светланы Дружининой и двумя главными актерами рискует разгореться с новой силой. В этот раз режиссер стала гостьей нового выпуска шоу "Судьба человека", где отреагировала на просьбу Сергея Жигунова убрать его имя из титров.

Если верить слухам, актер был обижен на Дружинину за то, что в продолжении "Гардемаринов" его коллегу Владимира Шевелькова заменили на Михаила Мамаева. В прошлом году исполнитель роли Александра Белова заявил, что хочет убрать свое имя из титров. Тогда режиссер никак не отреагировала на столь обидные слова артиста, однако спустя время все-таки решила прервать молчание.

В эфире "России 1" народная артистка призналась, что не держит зла ни на Жигунова, ни на Шевелькова.

"Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности",

– резюмировала звезда "Девчат".

Супруг артистки также призвал Жигунова забыть о старых обидах.

Напомним, что ранее Владимир Шевельков рассказал, что его отношения с Дружининой были настолько напряженными, что под конец съемок артист старался как можно реже появляться на съемочной площадке.