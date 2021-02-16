Боярский попал в больницу

Подробностей о диагнозе звезды пока нет

В Сети появились сообщения о госпитализации Михаила Боярского. Так, Mash на Мойке пишет, что актер находится в больнице №122.

Коронавирус это или нет, пока непонятно. Отмечается, что Боярский не так давно делал прививку от ковида.

Супруга артиста Лариса Луппиан подтвердила, что он в больнице.

"Может быть, отпустят домой, жду решения врачей",

- сказала она, предположив, что у мужа произошла "сосудистая реакция".

Сам Боярский по телефону сообщил, что у него все хорошо.