Боярский попал в больницу

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В Сети появились сообщения о госпитализации Михаила Боярского. Так, Mash на Мойке пишет, что актер находится в больнице №122.
Коронавирус это или нет, пока непонятно. Отмечается, что Боярский не так давно делал прививку от ковида.
Супруга артиста Лариса Луппиан подтвердила, что он в больнице.
"Может быть, отпустят домой, жду решения врачей",
- сказала она, предположив, что у мужа произошла "сосудистая реакция".
Сам Боярский по телефону сообщил, что у него все хорошо.
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