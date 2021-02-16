Татьяна Михалкова впервые показала новорожденного внука

Татьяна Михалкова впервые показала новорожденного внука
Артем Михалков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Семейный праздник собрал всех за одним столом

На днях Татьяна Михалкова отметила свой 74-й день рождения. В честь этого супруга именитого режиссера решила собрать всю свою большую семью за одним столом. Поздравить звезду приехали дочери, сын и внуки. Сегодня актриса решила поделиться с поклонниками фотографиями с мероприятия, а заодно и показала, как выглядит еще маленький внук Александр, которого родители так тщательно скрывали от пристального внимания общественности. 

На фотографии 45-летний Артем Михалков запечатлен в компании своей молодой жены и маленького Александра. Счастливый отец аккуратно прижимает сына к себе и улыбается. Еще один внук Михалкова появился на свет в прошлом году, однако ни о мальчике, ни о его маме долгое время ничего не было известно.

Михалков-младший старательно оберегал сына и возлюбленную от СМИ и излишнего внимания, однако в этот раз любящая бабушка все-таки решила приоткрыть завесу тайны, показав, как выглядит ее маленький внук. 

"День Святого Трифона, Святого Валентина и мой день прошёл прекрасно в кругу близких, родных и друзей!"

– подписала серию семейных фото растроганная Михалкова. 

В комментариях поклонники восхитились дружной семьей режиссера. "Счастья Вашей большой семье и каждому отдельно", "Какие вы замечательные!", "Очень красивые и счастливые", "Счастья и радости вам, мои дорогие!", "Прекрасная дружная семья!" – написали поклонники под фото. 

Ранее стало известно, куда пропали деньги Михалкова со счетов вдовы Баталова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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