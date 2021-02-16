Член королевской семьи упрекнули в несоблюдении норм этикета

На днях принц Гарри и его избранница Меган Маркл порадовали поклонников новостью – в их семье скоро станет на одного человека больше. Сообщение о беременности герцогини супруги решили дополнить трогательной фотографией, которая тут же стала предметом бурных обсуждений британцев.

На черно-белом фото Маркл лежит на коленях супруга в длинном легком платье. Сам принц решил сняться в простых джинсах, рубашке и без ботинок. Правда, он, наверное, он и предположить не мог, что его босые ноги станут причиной недовольства интернет-пользователей.

Многие звезды и простые поклонники тут же начали поздравлять пару, а вот некоторые заострили внимание на ногах принца Гарри, которые были грязными.

"Понимаю, что Гарри и Меган хотели выглядеть как можно естественнее, но все-таки ноги можно было бы и помыть", "Это фото – трибьют ногам Гарри! Идеальный кадр испорчен, а жаль", "Гарри, желаю приобрести ботинки", "Затмил Меган Маркл", "Ужасные ноги", "Почему у принца грязные стопы?"

– негодовали британцы в комментариях.

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