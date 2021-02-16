"Идеальный кадр испорчен": принца Гарри засмеяли за грязные ноги

"Идеальный кадр испорчен": принца Гарри засмеяли за грязные ноги
Принц Гарри. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Член королевской семьи упрекнули в несоблюдении норм этикета

На днях принц Гарри и его избранница Меган Маркл порадовали поклонников новостью – в их семье скоро станет на одного человека больше. Сообщение о беременности герцогини супруги решили дополнить трогательной фотографией, которая тут же стала предметом бурных обсуждений британцев. 

На черно-белом фото Маркл лежит на коленях супруга в длинном легком платье. Сам принц решил сняться в простых джинсах, рубашке и без ботинок. Правда, он, наверное, он и предположить не мог, что его босые ноги станут причиной недовольства интернет-пользователей. 

Многие звезды и простые поклонники тут же начали поздравлять пару, а вот некоторые заострили внимание на ногах принца Гарри, которые были грязными. 

"Понимаю, что Гарри и Меган хотели выглядеть как можно естественнее, но все-таки ноги можно было бы и помыть", "Это фото – трибьют ногам Гарри! Идеальный кадр испорчен, а жаль", "Гарри, желаю приобрести ботинки", "Затмил Меган Маркл", "Ужасные ноги", "Почему у принца грязные стопы?" 

– негодовали британцы в комментариях. 

Ранее стало известно, каких старых правил придерживается Кейт Миддлтон при воспитании детей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Развитые страны могут отказаться от российских углеродов

Отечественные компании активно сотрудничают с регуляторами ЕС, но не идут на диалог с властями РФ по вопросам климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей