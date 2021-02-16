Заслуженная артистка скончалась на 72-м году жизни

Не стало актрисы театра и кино Ларисы Кичановой. Заслуженной артистке РФ был 71 год.

Точная причина смерти не называется, однако директор Малого театра, где играла Кичанова, сообщила "МК", что причиной могли стать осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в 1972 году Кичанова окончила ГИТИС, а затем начала работать в Малом театре. За многие годы своей работы актриса исполнила порядка 50 ролей, каждая из которых раскрывала артистку по-разному, сообщает официальный сайт театра.

Также заслуженной артистке удалось сняться в кино. Она запомнилась многим зрителям по фильм "Ка-ка-ду", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "А зори здесь тихие" и другим.

Также сегодня стало известно, что с коронавирусом был госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин. Пока 85-летний артист чувствует себя удовлетворительно, но не стоит забывать, что он находится в группе риска.