За 23 миллиона: Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в жизни

За 23 миллиона: Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в жизни
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая потратила крупную сумму на автомобиль

Настя Ивлеева является, пожалуй, одной из самых востребованных звезд современного шоу-бизнеса. Всего за несколько лет из обычного блогера девушка превратилась в яркую телеведущую, передачи с участием которой смотрят многие россияне. Успехи в работе позволяют звезде "Орла и решки" не только много путешествовать, но и хорошо зарабатывать. В этот раз актриса рассказала, какая покупка была самой дорогой в ее жизни. 

В "Инстаграм-историях" Ивлеева решила пообщаться с поклонниками и ответить на самые интересные вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, на что Настя потратила самую большую сумму денег. 

"Если говорить про траты в отношении себя, то это ламба за 23 млн рублей", 

– не стала скромничать телеведущая. 

При этом о такой машине звезда мечтала очень долго. Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела в конце июля прошлого года, при этом блогер оплатила столь дорогостоящую покупку полностью самостоятельно. 

Правда, после покупки спортивного авто актриса начала частенько нарушать ПДД. Всего за 3 месяца у Насти накопилось 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей. Журналисты узнали, что иногда звезда "Орла и решки" умудряется получать по 5 штрафов в день. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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