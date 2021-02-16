Телеведущая потратила крупную сумму на автомобиль

Настя Ивлеева является, пожалуй, одной из самых востребованных звезд современного шоу-бизнеса. Всего за несколько лет из обычного блогера девушка превратилась в яркую телеведущую, передачи с участием которой смотрят многие россияне. Успехи в работе позволяют звезде "Орла и решки" не только много путешествовать, но и хорошо зарабатывать. В этот раз актриса рассказала, какая покупка была самой дорогой в ее жизни.

В "Инстаграм-историях" Ивлеева решила пообщаться с поклонниками и ответить на самые интересные вопросы. Один из подписчиков поинтересовался, на что Настя потратила самую большую сумму денег.

"Если говорить про траты в отношении себя, то это ламба за 23 млн рублей",

– не стала скромничать телеведущая.

При этом о такой машине звезда мечтала очень долго. Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела в конце июля прошлого года, при этом блогер оплатила столь дорогостоящую покупку полностью самостоятельно.

Правда, после покупки спортивного авто актриса начала частенько нарушать ПДД. Всего за 3 месяца у Насти накопилось 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей. Журналисты узнали, что иногда звезда "Орла и решки" умудряется получать по 5 штрафов в день.