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Михаил Галустян прокомментировал высказывание звезды шоу Stand Up Нурлана Сабурова относительно денежных сборов в КВН. Слова актера прозвучали в интервью для Ютуб-канала "Макарена".
Напомним, некоторое время назад Сабуров рассказал, что участники КВН не имели возможности заработать. Наоборот – им приходилось платить за свои выступления. Причем с каждой лигой ценник возрастал. Нурлан отметил, что подобная схема является крайне нечестной.
Галустян отреагировал на заявление комика.
"Тогда другой схемы не было. Вот такая. Если хочешь, то приходишь и работаешь", – высказался Михаил.
Артиста возмутило то, что Сабуров, не являясь КВНщиком, принялся критиковать проект. Юморист тонко намекнул – у звезды Stand Up другой путь, поэтому он не должен лезть не в свои дела.
Галустян добавил, что участие в телеиграх открыло массу возможностей для начинающих комиков. Однако кто-то смог воспользоваться подаренным шансом, а кто-то – нет.
"Александр Масляков не только мне, а многим людям дал дорогу в жизнь. Человек, через которого прошли очень многие дарования", – высказался актер.
Ранее экс-директор "Уральских пельменей" назвал причину упадка КВН.
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