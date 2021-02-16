"Я уйду сейчас!": муж повздорил с Дружининой в присутствии Корчевникова

"Я уйду сейчас!": муж повздорил с Дружининой в присутствии Корчевникова
Светлана Дружинина. Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/www.globallookpress.com
Ставший свидетелем ссоры Борис пришел к одному выводу

В эфире программы "Судьба человека" между Светланой Дружининой и ее супругом Анатолием Мукасеем произошел небольшой конфликт. Кинооператор рассердился на звезду из-за ее привычки влезать в разговор.

Мукасей затронул тему, касающуюся таланта друга семьи Михаила Боярского. В какой-то момент Светлана Сергеевна решила добавить пару слов от себя, не давая мужу закончить мысль. В итоге терпение Анатолия Михайловича подошло к концу.

"Не перебивай, пожалуйста, меня. Ты меня все время перебиваешь! Я уйду сейчас! Ей богу, надоела", – заявил кинооператор, обращаясь к Дружининой.

Он отметил – дома актриса не позволяет себе такого. Ведущий Борис Корчевников, ставший свидетелем семейных разборок, пришел к выводу, что актер Сергей Жигунов мог обидеться на Светлану Сергеевну именно из-за этой ее особенности.

Напомним, Дружинина и Мукасей состоят в браке более 60-ти лет. У супругов есть сын Михаил, ставший кинопродюсером. Также у пары был еще один наследник Анатолий, однако мужчина ушел из жизни в 1978 году.

Ранее артистка отреагировала на обиду Жигунова. Актриса отметила, что не держит ни на кого зла. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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