Знают лишь немногие: кто из звезд носит ненастоящие фамилии

Настасья Самбурская. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Асмус. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Малинин. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Маршал. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Катя Лель. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На псевдоним артисты решились по разным причинам

Многие звезды российского шоу-бизнеса выступают под псевдонимами. Новые имена и фамилии артисты берут для того, чтобы они красиво звучали и легко запоминались. Далеко не секрет, что Вера Брежнева является Верой Галушкой, а Ани Лорак – Каролиной Куек. Однако есть знаменитости, которых вообще не подозревают в смене личных данных.

Настасья Самбурская

Звезда "Универа" по паспорту является Анастасией Тереховой. Фамилию актриса поменяла по достаточно веской причине. Настасья хотела разорвать все связи с родителями, из-за которых она пережила ужасное детство, передает "7 дней".

Настасья Самбурская. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лариса Долина

При рождении Лариса Александровна получила фамилию отца – Кудельман. Однако в начале 70-х она стала выступать под девичьей фамилией матери – Галины Долиной. В первом браке с Анатолием Миончинским артистка взяла себе его семейное наименование. Но после развода она не захотела тяготить себя сменой документов и оставила фамилию бывшего супруга.

Лариса Долина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кристина Асмус

Настоящая фамилия Кристины – Мясникова. Начав свой творческий путь в качестве актрисы, знаменитость решила стать Асмус. Примечательно, что это не выдуманный псевдоним – данную фамилию носил дедушка звезды.

Кристина Асмус. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ирина Шейк

Ирина Шейк – одна из тех, кто решился на смену фамилии. На самом деле она – Ирина Шайхлисламова. Взять псевдоним модель решила из-за сложности произношения ее настоящей фамилии за рубежом.

Ирина Шейк. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Александр Малинин

До 1988 года Александр носил фамилию Выгузов. Однако после выступления на 3-м Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале артисту посоветовали взять более звучный псевдоним. Так певец стал Малининым.

Александр Малинин. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Александр Маршал

Ранее Александр рассказывал, что его настоящая фамилия – Миньков. Что касается псевдонима Маршал, то так его называли в детстве, когда он из-за высокого роста стоял первым на уроке физкультуры.

Александр Маршал. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Катя Лель

Катя Лель – Екатерина Чупринина. С 2000 года певица выступает под новой фамилией, которая является более запоминающейся и яркой. 

Катя Лель. Фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анастасия ГОРЮНОВА

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