Экс-ведущий "На самом деле" должен вернуть часть долга за лечение бывшей возлюбленной

Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и родными Жанны Фриске продолжаются. Суд отклонил апелляционную жалобу телеведущего по иску семьи певицы о долге.

Речь идет о сумме, которую необходимо было выплатить "Русфонду", выделявшему деньги на лечение звезды. Согласно решению суда, долг должен был погасить Шепелев, так как именно он является законным представителем Платона.

Однако в итоге более 21 млн выплатили родители Фриске, продав ради этого дом. После этого суд обязал артиста выплатить родным звезды треть от возмещенной суммы – 7 миллионов.

Телеведущий подал аппеляцию, объясняя это тем, что сын не снимал деньги со счета, а следовательно, не должен платить семье певицы. Однако суд признал решение законным, пишет РИА ФАН.

Как отмечает издание, вероятно именно поэтому Шепелев решился на продажу части квартиры, которая принадлежит Платону. Стоимость трети жилплощади СМИ оценили в 15 миллионов.

Родители певицы возмущены решением Шепелева, который, по их мнению, пытается заработать на покойной возлюбленной, а благополучие сына его не волнует.