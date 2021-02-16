"Прав был Высоцкий": Максакова ответила на обвинения Садальского

"Прав был Высоцкий": Максакова ответила на обвинения Садальского
Мария Максакова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники артистки поддержали ее

На личной инстаграм-странице Мария Максакова высказалась в адрес Станислава Садальского, заявившего, что она вернулась в Россию ради пиара. Оперная певица ответила обидчику словами Владимира Высоцкого.

Максакова опубликовала момент из фильма "Место встречи изменить нельзя". Там Садальский, играющий роль вора-карманника Кости Сапрыкина, произносит следующую фразу: "Веселись, начальник! Давай, веселись! Ничего, скоро будет моя очередь...". Герой Высоцкого с явным сарказмом отвечает, что его очередь никогда не наступит.

"Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий", - написала Мария.

Некоторые пользователи Сети поддержали артистку. Они отметили, что пришло время дать отпор острому на язык журналисту. По мнению подписчиков, Станислав намеренно сталкивает лбами Максакову и ее знаменитую мать Людмилу Васильевну.

Напомним, Мария приехала в Россию в конце января. До этого оперная дива около четырех лет прожила на Украине. Артистка предприняла попытки наладить отношения с родительницей, однако та на контакт не пошла.

Ранее стало известно о том, что скандал с певицей назвали расплатой Людмилы Максаковой за грехи молодости. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость147472
Пожаловаться Ответить
Садальского знают как артиста. Ее - как жену бандита.
Бледненько выглядит девонька.
Гость147713
Пожаловаться Ответить
А ЧЕГО ПРИЕХАЛА ТО?
1
новости партнеров
По теме

Лавров остановил истерику Брюсселя легким шлепком – эксперт

Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют

Турция откажется от С-400 на выгодных условиях – эксперт

Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей