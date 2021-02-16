Поклонники артистки поддержали ее

На личной инстаграм-странице Мария Максакова высказалась в адрес Станислава Садальского, заявившего, что она вернулась в Россию ради пиара. Оперная певица ответила обидчику словами Владимира Высоцкого.

Максакова опубликовала момент из фильма "Место встречи изменить нельзя". Там Садальский, играющий роль вора-карманника Кости Сапрыкина, произносит следующую фразу: "Веселись, начальник! Давай, веселись! Ничего, скоро будет моя очередь...". Герой Высоцкого с явным сарказмом отвечает, что его очередь никогда не наступит.

"Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий", - написала Мария.

Некоторые пользователи Сети поддержали артистку. Они отметили, что пришло время дать отпор острому на язык журналисту. По мнению подписчиков, Станислав намеренно сталкивает лбами Максакову и ее знаменитую мать Людмилу Васильевну.

Напомним, Мария приехала в Россию в конце января. До этого оперная дива около четырех лет прожила на Украине. Артистка предприняла попытки наладить отношения с родительницей, однако та на контакт не пошла.

Ранее стало известно о том, что скандал с певицей назвали расплатой Людмилы Максаковой за грехи молодости.