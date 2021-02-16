Стали известны подробности госпитализации Боярского

Стали известны подробности госпитализации Боярского
Михаил Боярский. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медики предполагают, что у актера пневмония

Этой ночью Михаила Боярского забрали в больницу на скорой. Подробнее о самочувствии народного артиста и его предварительном диагнозе поведали знакомые.

Актеру стало плохо вечером 15 февраля, однако в больницу он ехать не хотел. Даже после госпитализации Боярский твердил, что хочет скорее оказаться дома, но врачи настояли на дальнейшем обследовании. Об этом РИА ФАН рассказал источник из окружения звезды.

"Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую",

пошутила в беседе с "Пятым каналом" супруга артиста Лариса Луппиан.

Боярский жаловался на слабость и температуру, но анализ на коронавирус оказался отрицательным. Кроме того, десять дней назад актер делал прививку. Жена не исключает, что ухудшение самочувствия может быть вызвано реакцией на вакцину.

Однако медики предполагают, что у Боярского вполне может быть коронавирус. Предварительно ему диагностировали пневмонию. "Комсомольская правда" пишет, что жизни артиста ничто не угрожает, но ближайшие сутки ему предстоит провести в больнице.

Сам Боярский заявил, что чувствует себя хорошо.

Карина СИРАЗОВА

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