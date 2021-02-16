Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Евгения Добровольская откровенно рассказала о семейной жизни с Михаилом Ефремовым. Артисты пробыли в браке около семи лет.
Добровольская стала новой героиней Ютуб-проекта "Скажи Гордеевой". По словам Евгении, брак с Ефремовым был для нее настоящим испытанием. Михаил Олегович часто устраивал шумные застолья с приятелями в их коммунальной комнате.
"Они пили. И я вместе с ними. Не рюмки же я им протирала", - отметила актриса.
Также она добавила, что Ефремов периодически ввязывался в драки, из-за чего доставалось и Добровольской.
"Столько в милиции никогда не была. Ему надо было все время выяснить отношения", – вспомнила Евгения.
Артистка долгое время не могла решиться на разрыв отношений. На руках у нее был маленький сын Николай. Ребенок появился на свет в 1991 году – спустя год после свадьбы Добровольской и Ефремова.
И лишь спустя шесть лет после рождения наследника женщина поставила точку в отношениях. Она поняла, что звездный супруг попросту отравляет ей жизнь.
Как бы это удивительно не звучало, но бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения.
Ранее стало известно, что осужденный за участие в ДТП со смертельным исходом актер примкнул к тюремной касте.
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют
Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой