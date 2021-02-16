Актриса долгое время терпела выходки мужа

Евгения Добровольская откровенно рассказала о семейной жизни с Михаилом Ефремовым. Артисты пробыли в браке около семи лет.

Добровольская стала новой героиней Ютуб-проекта "Скажи Гордеевой". По словам Евгении, брак с Ефремовым был для нее настоящим испытанием. Михаил Олегович часто устраивал шумные застолья с приятелями в их коммунальной комнате.

"Они пили. И я вместе с ними. Не рюмки же я им протирала", - отметила актриса.

Также она добавила, что Ефремов периодически ввязывался в драки, из-за чего доставалось и Добровольской.

"Столько в милиции никогда не была. Ему надо было все время выяснить отношения", – вспомнила Евгения.

Артистка долгое время не могла решиться на разрыв отношений. На руках у нее был маленький сын Николай. Ребенок появился на свет в 1991 году – спустя год после свадьбы Добровольской и Ефремова.

И лишь спустя шесть лет после рождения наследника женщина поставила точку в отношениях. Она поняла, что звездный супруг попросту отравляет ей жизнь.

Как бы это удивительно не звучало, но бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения.

Ранее стало известно, что осужденный за участие в ДТП со смертельным исходом актер примкнул к тюремной касте.