Понаровскую обвинили в похищении ребенка

Понаровскую обвинили в похищении ребенка
Ирина Понаровская. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Биологическая мать девочки рассказала об угрозах и побоях

Много лет назад, еще до рождения своего единственного сына Энтони, Ирина Понаровская взяла на воспитание ребенка – ему было не больше года. Певица не раз говорила, что спасла Анастасию Кормышеву из жутких условий, а биологическая мать девочки сама отдала ее звезде. Однако теперь женщина объявилась и утверждает совсем другое.

Марина Гарбовская уверяет, что артистка вместе с теперь уже бывшим мужем Вейландом Роддом-младшим уговаривала ее отдать дочь. По словам биологической матери, во время гастролей в Челябинской области супруги заявились к ней в квартиру и просто увели ребенка, пообещав уладить все вопросы в Москве.

Не спав всю ночь из-за переживаний, Гарбовская пришла на концерт артистов, но те лишь угрожали ей. По словам женщины, Родд-младший начал ее бить и хватать ее за волосы. "Если не отдашь Настю, приедут мои люди из Москвы и повесят за ноги", – вспомнила Гарбовская слова певца.

Однако после встречи с дочерью женщина заявила, что девочка была нежеланным ребенком и отказаться от нее пришлось. В студии "Прямого эфира" усомнились не только в обвинениях Гарбовской, но и в том, что она действительно является матерью Кормышевой.

Директор певицы Валерия Тувина добавила, что та забрала девочку, когда ей было два месяца. Также она пригрозила судом за клевету на Понаровскую.

Карина СИРАЗОВА

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