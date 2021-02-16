Знаменитые музыканты пополнили перечень нежелательных лиц Незалежной

Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" попал в черный список Украины. Регулярно расширяемый перечень обнародован Министерством культуры и информационной политики страны.

16 февраля ведомство внесло в перечень представителей культурной сферы трех участников известной группы. Всего в списке, по последним данным, фигурируют имена 174 артистов.

Внесение в указанный список подразумевает запрет на показ фильмов с лицами, создающими "угрозу национальной безопасности" на Украине.

Ранее Минкультуры и информполитики Украины выступило за внесение в черный список российского кинорежиссера Никиты Михалкова.