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Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" попал в черный список Украины. Регулярно расширяемый перечень обнародован Министерством культуры и информационной политики страны.
16 февраля ведомство внесло в перечень представителей культурной сферы трех участников известной группы. Всего в списке, по последним данным, фигурируют имена 174 артистов.
Внесение в указанный список подразумевает запрет на показ фильмов с лицами, создающими "угрозу национальной безопасности" на Украине.
Ранее Минкультуры и информполитики Украины выступило за внесение в черный список российского кинорежиссера Никиты Михалкова.
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