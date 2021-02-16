Актриса намерена выписать экс-избранника из своей квартиры

Лия Ахеджакова подала в суд на экс-супруга – художника Бориса Кочейшвили. Звезда кинокартины "Служебный роман" пошла на этот шаг после того, как узнала неожиданную новость – мужчина в очередной раз женится.

Дело в том, что некоторое время назад Ахеджакова прописала возлюбленного в своей московской квартире, которая находится на улице Удальцова. После развода поэт переехал на собственную студию, однако не стал отзывать права на жилплощадь актрисы.

Около 10 лет назад Лия Меджидовна отправила своего представителя к бывшему мужу, чтобы попросить Бориса Петровича выписаться добровольно. Но Кочейшвили не пошел на контакт. Артистка решила закрыть этот вопрос и больше не трепать себе нервы.

Однако недавно она узнала, что мужчина женится. Эта новость наполнила знаменитость решимостью поставить точку в квартирном вопросе. Ведь теперь экс-супруг сможет прописаться у новой избранницы.

13 января актриса обратилась в Никулинский райсуд Москвы. Первое заседание по делу назначили на 15 февраля, но ни Кочейшвили, ни кто-либо из его представителей в зале суда не появились, пишет "Московский Комсомолец".

Ранее стало известно, что Ахеджакову могут посадить в тюрьму.