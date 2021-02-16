Телеведущая сделала подруге музыкальный подарок

14 февраля Ирине Дубцовой исполнилось 39 лет. По случаю своего дня рождения артистка устроила грандиозную вечеринку, куда пригласила многих звезд российской эстрады. Среди них оказалась Ольга Бузова. На празднике певица исполнила один из своих хитов, чем ужаснула интернет-пользователей.

Видео появилось в закрытом Телеграм-канале "За кулисами". На записи видно, что Ольга сидит за столом рядом с Гариком Харламовым, напевая строчки из песни "Танцуй под Бузову". В это время другие гости ритмично двигаются под живое пение звезды.

"Минус уши", – язвительно написали создатели сообщества.

Пользователи мессенджера раскритиковали исполнительницу хита "Мало половин" за отсутствие вокальных данных.

"Убейте меня)))", "Поет она, а стыдно мне", "Жесть", "Подходит к концу ее карьера во всех смыслах", "Не смогла слушать", – высказались подписчики.

Однако нашлись и те, кто поддержал Бузову. Они отметили, что телеведущая смогла многого достичь в своей жизни, передает издание Life.

Ранее появилась информация, что Эвелина Бледанс оправдала бывшего избранника Ольги Давида Манукяна за аферы. Якобы таким образом рэпер пытался соответствовать своей знаменитой возлюбленной.