Шоумен заявил, что намерен обсудить все детали с возлюбленной

Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал весьма забавную переписку со звездой "Орла и Решки" Настей Ивлеевой, продемонстрировав роль Аллы Пугачевой в их семье.

Известно, что Ивлеева является популярным блогером, так как специализируется на коротких видеовыпусках юмористического содержания с популярными артистами, повышающими рейтинги и просмотры на просторах Сети.

В итоге выбор блогера пал на Максима Галкина, который довольно давно является профессионалом в юморном искусстве. Не так давно ведущий решил развивать свой аккаунт в "ТикТок" – там на артиста подписаны миллионы пользователей.

Тем не менее, на предложение Ивлеевой Галкин отреагировал далеко не сразу. В итоге же Максим решил сослаться на супругу, которая, по его словам, должна вынести вердикт.

"Надо сначала эту "фи" согласовать с женой, а то будет мне "фе", – написал юморист коллеге, опубликовав переписку в своем микроблоге.

Ранее в Сети появилась новость о том, что Примадонна вызвала на дом скорую помощь.