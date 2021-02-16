Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Ирина Дубцова отпраздновала свое 39-летие. В честь дня рождения выпускница "Фабрики звезд" устроила вечеринку, куда пригласила артистов шоу-бизнеса, в том числе Эмина Агаларова и Юлию Барановскую. В Сети обратили внимание, что ведущая шоу "Мужское/женское" на мероприятии немало времени уделяла одному из гостей.
Во время исполнения Дубцовой хита "Не целуешь" Барановская в обнимку танцевала со своим спутником, а затем повернулась и поцеловала его в губы. Все это время мужчина снимал их на камеру, а ведущая опубликовала ролик в инстаграм-историях.
Спутником Юлии оказался Николай Попов – директор по работе с артистами на канале Муз-Тв. Стоит отметить, что Барановской уже некоторое время приписывают роман с Агаларовым, который, кстати, тоже засветился в соцсетях звезды. Они вместе сидели за столом, а снимал их Попов, с которым позже ведущая вышла на танцпол.
Барановская хранит молчание о своей личной жизни и слухи об отношениях с кем-либо не комментирует.
А вот разрыв с Андреем Аршавиным дался ведущей непросто: она даже испугалась, что может стать зависимой от алкоголя.
Призывы и уговоры на Евросоюз уже не действуют
Пока Вашингтон не предлагает ничего дельного, Анкаре нет смысла разрывать контракт с Москвой