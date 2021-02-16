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Глюкоза в очередной раз продемонстрировала перед поклонниками свою шикарную фигуру. На инстаграм-странице певицы появились яркие фотографии с отдыха.
На снимках артистка позирует на пляже, наслаждаясь местными красотами. Нельзя не отметить, что окружающая обстановка действительно восхищает – белый песок и прозрачная вода. Глюкоза надела черную сетчатую накидку, чтобы укрыться от палящих лучей солнца. Сквозь защитный наряд можно разглядеть откровенный купальник знаменитости, сливающийся с туникой. Его нижняя часть оказалась стрингами, что видно на фотом снимке в "карусели".
"Зима – это конечно классно.. но "душа" требует тепла!" – отметила певица.
Интернет-пользователи пришли в восторг, глядя на свежие кадры. Особенно им пришелся по душе второй снимок – тот, где Глюкоза стоит спиной, показывая подтянутые формы.
"Ооочень красивая фигурка", "Такое горячее тело", "Просто идеальная", "Шикарна", "Супер-женщина", – прокомментировали подписчики.
Напомним, с 2006 года артистка состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги растят двоих дочерей – Лидию и Веру.
Ранее появилась информация, якобы звезда изменяет своему
супругу. Глюкозу заподозрили в связи с известным блогером Субханом Мамедовым.
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