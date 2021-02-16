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В январе Лера Кудрявцева получила серьезную травму – телеведущая сломала крестец. Врачи прописали звезде трехнедельный постельный режим, однако она не стала следовать рекомендациям специалистов.
Кудрявцева призналась, что уже начала самостоятельно передвигаться, передает "Собеседник".
"Врачи, конечно, не разрешали, я сама встала. Они рекомендовали постельный режим в течение трех недель. Я отлежала две и начала ходить", – заявила Лера.
Телезвезда предположила – врачи скорее всего осудят ее за самодеятельность. Однако она заверила, что чувствует себя нормально.
Накануне на личной инстаграм-странице Кудрявцева сообщила, что простояла в пробке более пяти часов. Звезда подвергла себя большому риску, ведь ей нельзя так долго находиться в сидячем положении. Поклонники раскритиковали Леру за подобную беспечность.
"У вас же копчик поврежден.... так долго за рулем", "Постойте немножко, а то бежите впереди паровоза...", "Еще и с травмой", – написали обеспокоенные пользователи Сети.
По некоторым данным, бизнесвумен уже приступила к работе. В скором времени Лера вновь появится в студии шоу "Звезды сошлись".
Ранее Кудрявцева рассказала о завещании актрисы из "Улиц разбитых фонарей".
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