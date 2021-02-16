По некоторым данным, травмированная телезвезда уже вернулась к работе

В январе Лера Кудрявцева получила серьезную травму – телеведущая сломала крестец. Врачи прописали звезде трехнедельный постельный режим, однако она не стала следовать рекомендациям специалистов.

Кудрявцева призналась, что уже начала самостоятельно передвигаться, передает "Собеседник".

"Врачи, конечно, не разрешали, я сама встала. Они рекомендовали постельный режим в течение трех недель. Я отлежала две и начала ходить", – заявила Лера.

Телезвезда предположила – врачи скорее всего осудят ее за самодеятельность. Однако она заверила, что чувствует себя нормально.

Накануне на личной инстаграм-странице Кудрявцева сообщила, что простояла в пробке более пяти часов. Звезда подвергла себя большому риску, ведь ей нельзя так долго находиться в сидячем положении. Поклонники раскритиковали Леру за подобную беспечность.

"У вас же копчик поврежден.... так долго за рулем", "Постойте немножко, а то бежите впереди паровоза...", "Еще и с травмой", – написали обеспокоенные пользователи Сети.

По некоторым данным, бизнесвумен уже приступила к работе. В скором времени Лера вновь появится в студии шоу "Звезды сошлись".

Ранее Кудрявцева рассказала о завещании актрисы из "Улиц разбитых фонарей".