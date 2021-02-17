Сафронов выдал подробности похорон Михалкова

Сафронов выдал подробности похорон Михалкова
Фото: pixabay.com
Артиста такого уровня не будут размещать неподалеку от Бузовой, считает художник

На днях певец Стас Барецкий выступил с инициативой создания специального кладбища для звезд. Мужчина даже согласился пожертвовать два гектара земли, чтобы можно использовать для погоста. Только вот предложение Барецкого тут же встретилось с волной критики. В частности, Никас Сафронов объяснил, почему считает эту идею абсурдной. 

Художник заявил, что российские звезды порой находятся на слишком разном уровне, чтобы покоиться рядом. 

"Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич захочет быть похоронен рядом с Бузовой. Это разные совершенные уровни. Это звезда "Дома-2" и есть звезды настоящие, как Василий Лановой или Табаков", 

 – заключил Сафронов в беседе с "Пятым каналом". 

Художник напомнил, что звезда звезде рознь, поэтому если и создавать кладбище подобного формата, то для артистов русского шоу-бизнеса точно нужно отдельное. Однако к идеи Барецкого Никас все-таки отнесся с неким скептицизмом. 

Сафронов уверен, что знаменитости "передерутся все друг с другом еще при жизни", пытаясь выяснить, кого можно называть звездой, а кого нет. 

Однако после смерти даже великих артистов могут забыть. Например, некоторые могилы легендарных советских и отечественных звезд выглядят буквально заброшенными. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость148150
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Михалкову только и место рядом с Бузовой. Как говорится "без мыла в ж.... залезет"-всем режимам облизал.
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