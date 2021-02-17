Актер сравнил передачу журналиста с мусором

Станислав Садальский опубликовал на своей странице в "Инстаграм" архивное фото, сделанное, судя по всему, еще в 90-х годах. На нем актер подставляет к лицу Владимира Соловьева, нарисованном на плакате, средний палец.

Под публикацией артист вспоминает, что в те времена в Москве на остановках стояли мусорные ящики с изображением телеведущего и надписью "Хочешь узнать, что у него в голове – загляни внутрь", а ниже приписка с графиком выемки. Садальский отметил, что в начале 90-х мусор еще выбрасывали. Сейчас же, по его замечанию, его перерабатывают в телевизионные шоу.

Также актер дал понять, что категорично высказывается не только в адрес Владимира Соловьева, но и Юрия Аксюты – музыкального продюсера Первого канала. Намек Садальский оставил под публикацией в качестве хэштегов, отсылающих к фамилии знаменитости и одного из его творений – шоу "Голос".

Накануне телеведущий в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" позволил себе высказать одобрение Адольфу Гитлеру, проявленной в годы Первой мировой войны. Журналист заметил, что тот "не косил от армии", а "воевал доблестно" и "был смелым человеком".

После на Владимира Соловьева написали донос в прокуратуру с просьбой проверить высказывание на предмет реабилитации нацизма – в России за это предусмотрено уголовное наказание.

Ранее Садальский "прошелся" по Марии Максаковой после скандального выпуска передачи у Бориса Корчевникова. Оперная певица решила ответить обидчику.