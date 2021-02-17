"Хочу мальчика": Муцениеце готовится родить ребенка после развода

"Хочу мальчика": Муцениеце готовится родить ребенка после развода
Агата Муцениеце. Кадр youtube.com
Не исключено, что в будущем звезда "Закрытой школы" вновь станет мамой

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получился очень громким. Чтобы хоть как-то заглушить боль от расставания, актриса с головой ушла в творчество и даже создала свое шоу "Честный развод", которое в итоге стало очень популярным. Сейчас звезда, кажется, окончательно пришла в себя. Агата даже задумалась о рождении еще одного ребенка. 

Артистка призналась, что очень хотела бы родить "кудрявого мальчика".

"Но мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребенка только для себя. Мне важно знать, что есть мужчина, который тоже хочет ребеночка", 

– подытожила звезда, подчеркнув, что в ее жизни все возможно. 

В интервью "Телепрограмме" Муцениеце также рассказала, что пережить развод помогает этакая "универсальная таблетка" – спорт. Также актриса посоветовала бывшим супругам сохранить хорошие отношения ради детей. А вот насильно вовлекать бывшего партнера в процесс воспитания детей не нужно, потому что от этого страдают не только взрослые, но и дети, считает бывшая Прилучного. 

Напомним, что от "мажора" ведущая "Голоса" родила двух детей – сына Тимофея и дочь Мию. 

Ранее Муцениеце жестко раскритиковала шоу Максима Галкина "Лучше всех!", в котором шоумен раскрывает детские таланты. Актрисе не понравилось, что публика часто сравнивает ее детей с другими, в том числе и с наследниками самого юмориста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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