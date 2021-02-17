Записали в изгои: Цымбалюк-Романовскую унизили на шоу

Записали в изгои: Цымбалюк-Романовскую унизили на шоу
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая Джигарханяна стала гостьей передачи "Бородина против Бузовой"

В эфирах различных ток-шоу часто происходят крупные скандалы. Эксперты не сдерживаются в резких взысканиях, критикуя главных героев очередного выпуска. В этот раз в студию шоу "Бородина против Бузовой" пришла Цымбалюк-Романовская, которая осталась под большим впечатлением. 

Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, что в студии собрались обычные и милые люди, которых вдруг неожиданно записали в "изгои" и "аномалии". В их числе оказалась и сама Виталина. Однако руку помощи ей протянула ведущая Ольга Бузова. 

"Мне тоже пытались напомнить о том, что у меня все не так, но поведение Ольги меня приятно удивило. Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать этих лже-глашатаев", 

– поделилась Цымбалюк-Романовская в своем "Инстаграме". 

Пианистка также вспомнила, как начала получать много положительных сообщений после интервью ютуб-каналу "Алена, блин". Тогда она впервые спокойно смогла выразить свою точку зрения, рассказать жизни, чего звезде не удавалось сделать на всех предыдущих ток-шоу. Виной этому агрессивные эксперты, которые порой позволяют себе буквально недопустимое поведение, из-за чего человек часто теряется в потоке "хамства". 

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, как расплачивается за жизнь в квартире Джигарханяна на Рублевке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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