Бывшая Джигарханяна стала гостьей передачи "Бородина против Бузовой"

В эфирах различных ток-шоу часто происходят крупные скандалы. Эксперты не сдерживаются в резких взысканиях, критикуя главных героев очередного выпуска. В этот раз в студию шоу "Бородина против Бузовой" пришла Цымбалюк-Романовская, которая осталась под большим впечатлением.

Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, что в студии собрались обычные и милые люди, которых вдруг неожиданно записали в "изгои" и "аномалии". В их числе оказалась и сама Виталина. Однако руку помощи ей протянула ведущая Ольга Бузова.

"Мне тоже пытались напомнить о том, что у меня все не так, но поведение Ольги меня приятно удивило. Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать этих лже-глашатаев",

– поделилась Цымбалюк-Романовская в своем "Инстаграме".

Пианистка также вспомнила, как начала получать много положительных сообщений после интервью ютуб-каналу "Алена, блин". Тогда она впервые спокойно смогла выразить свою точку зрения, рассказать жизни, чего звезде не удавалось сделать на всех предыдущих ток-шоу. Виной этому агрессивные эксперты, которые порой позволяют себе буквально недопустимое поведение, из-за чего человек часто теряется в потоке "хамства".

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала, как расплачивается за жизнь в квартире Джигарханяна на Рублевке.