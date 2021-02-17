Известный кинодеятель ушел из жизни в 85 лет

Оператора фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука Аветиса Зеняна нашла супруга. Он лежал неподвижно и не дышал.

Жена тут же вызвала скорую. Однако прибывшие врачи определили, что мужчина скончался.

У кинодеятеля было онкологическое заболевание. Причиной его смерти стал именно этот тяжелый недуг, сообщил KP.RU источник.

Советский оператор Аветис Зенян снял не только все четыре части легендарной коноэпопеи "Война и мир" Сергея Бондарчука. Он также участвовал в создании фильма "Гори-гори, моя звезда".

Также с вертолета снимал Чернобыльскую АЭС после аварии. Кроме того Зенян помогал реставрировать старые советские кинокартины "Веселые ребята", "Чапаев", "Александр Невский", "Иван Грозный" и другие.