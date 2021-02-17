Оператора фильма "Война и мир" Бондарчука нашли мертвым

Известный кинодеятель ушел из жизни в 85 лет

Оператора фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука Аветиса Зеняна нашла супруга. Он лежал неподвижно и не дышал.  

Жена тут же вызвала скорую. Однако прибывшие врачи определили, что мужчина скончался.

У кинодеятеля было онкологическое заболевание. Причиной его смерти стал именно этот тяжелый недуг, сообщил KP.RU источник.

Советский оператор Аветис Зенян снял не только все четыре части легендарной коноэпопеи "Война и мир" Сергея Бондарчука. Он также участвовал в создании фильма "Гори-гори, моя звезда".

Также с вертолета снимал Чернобыльскую АЭС после аварии. Кроме того Зенян помогал реставрировать старые советские кинокартины "Веселые ребята", "Чапаев", "Александр Невский", "Иван Грозный" и другие.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов

Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей