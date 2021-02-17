Боярский просит забрать его домой из больницы

Боярский просит забрать его домой из больницы
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист с нетерпепнием ждет выписки

Вчера в Сети появилось сообщение об экстренной госпитализации Михаила Боярского.  Точные причины до сих пор неизвестны, однако родственники Д'Артаньяна опровергли версию с коронавирусом. 

К счастью, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает. Он провел в больнице меньше суток, однако уже просит поскорее забрать его домой. 

"Скорее всего, это не пневмония, а простуда. Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой", 

рассказала двоюродная сестра Боярского "Комсомольской правде".

Также сын народного артиста в беседе с "Газетой.ру" заявил, что его отец может быть выписан уже сегодня, потому что его здоровью ничего не угрожает. 

Напомним, что вчера вечером у Михаила Боярского поднялась температура. Обеспокоенная супруга вызвала скорую, после чего артиста увезли в больницу имени Соколова. Лариса Луппиан не исключает, что ухудшение самочувствия может быть вызвано реакцией на прививку от коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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