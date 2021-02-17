Артист с нетерпепнием ждет выписки

Вчера в Сети появилось сообщение об экстренной госпитализации Михаила Боярского. Точные причины до сих пор неизвестны, однако родственники Д'Артаньяна опровергли версию с коронавирусом.

К счастью, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает. Он провел в больнице меньше суток, однако уже просит поскорее забрать его домой.

"Скорее всего, это не пневмония, а простуда. Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой",

– рассказала двоюродная сестра Боярского "Комсомольской правде".

Также сын народного артиста в беседе с "Газетой.ру" заявил, что его отец может быть выписан уже сегодня, потому что его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что вчера вечером у Михаила Боярского поднялась температура. Обеспокоенная супруга вызвала скорую, после чего артиста увезли в больницу имени Соколова. Лариса Луппиан не исключает, что ухудшение самочувствия может быть вызвано реакцией на прививку от коронавируса.