"Противно смотреть": вид изнеможенного Алибасова напугал россиян

"Противно смотреть": вид изнеможенного Алибасова напугал россиян
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкальный продюсер приходит в себя после операции

Кажется, что в жизни Бари Алибасова наступила черная полоса. Не так давно продюсер группы "На-На" сломал ногу, поэтому ему пришлось сделать операцию, которая, к счастью, прошла успешно. Только вот выглядит Бари Каримович, мягко говоря, не очень. 

Восстанавливается шоумен в Калининграде, рядом с ним постоянно находится его сын. Однако внешний вид артиста настолько изменился, что сейчас в нем с трудом узнается тот самый продюсер, который всегда был одет с иголочки и блистал в эфирах различных передач. 

На опубликованном видео заметно, что у Алибасов очень похудел, а его лицо приобрело землянистый оттенок. Все ноги звезды покрыты мощными гематомами, которые, возможно, остались после операции. 

Сейчас все силы родных и близких брошены на то, чтобы Бари Каримович поскорее пришел в себя. 

"К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога, женщина проживает в Донецке, сейчас срочно вылетает в Калининград к ВИП пациенту", 

– написал адвокат Алекс Бенхин в своем "Инстаграм". 

К слову, многих интернет-пользователей шокировал внешний вид Алибасова, а вот другие и вовсе отказываются верить в реальность происходящего. "Противно смотреть", "А где гипс?", "А в каком месте перелом? Открытый который. Гипса нет. Сплошные бинты. Очередной бред от веселой семейки", "Тело Бари (ноги) запущены до неприятия", – написали в комментариях под видео. 

Ранее сын Алибасова рассказал о состоянии отца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей