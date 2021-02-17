Музыкальный продюсер приходит в себя после операции

Кажется, что в жизни Бари Алибасова наступила черная полоса. Не так давно продюсер группы "На-На" сломал ногу, поэтому ему пришлось сделать операцию, которая, к счастью, прошла успешно. Только вот выглядит Бари Каримович, мягко говоря, не очень.

Восстанавливается шоумен в Калининграде, рядом с ним постоянно находится его сын. Однако внешний вид артиста настолько изменился, что сейчас в нем с трудом узнается тот самый продюсер, который всегда был одет с иголочки и блистал в эфирах различных передач.

На опубликованном видео заметно, что у Алибасов очень похудел, а его лицо приобрело землянистый оттенок. Все ноги звезды покрыты мощными гематомами, которые, возможно, остались после операции.

Сейчас все силы родных и близких брошены на то, чтобы Бари Каримович поскорее пришел в себя.

"К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога, женщина проживает в Донецке, сейчас срочно вылетает в Калининград к ВИП пациенту",

– написал адвокат Алекс Бенхин в своем "Инстаграм".

К слову, многих интернет-пользователей шокировал внешний вид Алибасова, а вот другие и вовсе отказываются верить в реальность происходящего. "Противно смотреть", "А где гипс?", "А в каком месте перелом? Открытый который. Гипса нет. Сплошные бинты. Очередной бред от веселой семейки", "Тело Бари (ноги) запущены до неприятия", – написали в комментариях под видео.

Ранее сын Алибасова рассказал о состоянии отца.