Звезду "Полицейского с Рублевки" осудили за ее политические взгляды

В Сети разгорелся новый скандал. На этот раз в его эпицентре оказалась российская актриса Саша Бортич, которая поддерживала незаконные акции протеста.

Многих удивило, что звезда "Полицейского с Рублевки", которая вышла замуж на миллионера, а свекор ее и вовсе является членом известной политической партии, вдруг решила поддержать оппозицию.

Да и в целом не понятно, почему артистка, съемочный день которой стоит около 200 тыс. руб., вдруг решила вмешаться в политику. Автор канала "Звездульки" в "Яндекс.Дзен" иронично отмечает, что девушка буквально пилит сук, на котором сидит.

В комментариях интернет-пользователи поддержали автора, а кто-то и вовсе посоветовал знаменитости белорусского происхождения поскорее убираться из страны.

"Вон из России вместе со свекром", "Выслать в Белоруссию", "Эта особь Бортич знаменитой стала после митингового хайпа. Пусть идёт лесом вместе со своей семейкой и единомышленниками", "Зажрались", "Мозгов нет. В этом проблема", "Она, видимо, два+два не смогла сложить. Ну теперь будет складывать вещи в чемодан", "Бортич заигралась и считает, что муж и свекр ее защитят",

– рассудили комментаторы.

Ранее Саша Бортич резко высказалась о протестах в Белоруссии, которые прошли после выборов президента. Тогда актриса написала, что Лукашенко "засиделся и ему пора". Позже она поддержала незаконные акции протеста в России.