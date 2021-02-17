Звезда пострадала в ходе ссоры

Максим Аверин влепил Марии Куликовой по лицу. Пощечина оказалась настолько сильной, что актриса попросила приложить к месту удара лед. Произошедшее сняли на видео.

Инцидент случился на съемках сериала "Склифосовский", в котором артисты изображают влюбленную пару. Звезды играли эпизод со ссорой героев, и Аверин так вжился в роль, что ударил партнершу, не рассчитав сил.

Несмотря на это, актеры не стали прерывать съемку. Как только сцена была отснята, Аверин тут же извинился перед Куликовой: "Маш, прости, я не хотел". Артистка же отметила, что ничего страшного не произошло.

Кадры со съемочной площадки быстро распространились в соцсетях, а поклонники сериала даже стали делать трогательные ролики с участием звезд. Некоторые принялись жалеть Куликову, а также обратили внимание, что работа артистов на первый взгляд кажется намного легче, пишет "Слово и дело".

Ранее Сергей Жигунов заявил, что отказывается сниматься в совместном с Максимом Авериным проекте из-за "непрекращающихся бесчинств" актера.