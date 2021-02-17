Кабаева удивила народ переменами во внешности - фото

Кабаева удивила народ переменами во внешности - фото
Алина Кабаева. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/www.globallookpress.com
В Сети обратили внимание на фигуру звезды художественной гимнастики

Алина Кабаева считается одной из самых успешных гимнасток, а вклад звезды в эту дисциплину отмечали многие знаменитые спортсмены. В 2000-е годы она буквально не сходила с телеэкранов, однако после завершения карьеры постепенно ушла в тень. Сейчас гимнастка практически не появляется на публике, именно поэтому каждый новый снимок звезды с интересом обсуждают в Сети.

В СМИ появились фото Кабаевой, сделанные вероятно на публичном мероприятии. Спортсменку запечатлели в длинном скрывающем фигуру пиджаке и розовых туфлях. Пользователи соцсетей обратили внимание, что звезда немного прибавила в весе – слегка округлился живот и появился второй подбородок.

"Даже с лишним весом Алина само очарование", "Ничего удивительного, спорт бросила, вот и набрала", "Алина красотка, пусть и со вторым подбородком!", "Да просто фотки неудачные, с кем не бывает",

приводит комментарии "Экспресс газета".

Стоит отметить, что опубликованные снимки оказались вовсе не новыми. Эти же кадры обсуждали еще в 2010 году: тогда Кабаева пришла на вечер, посвященный легендам советского спорта. Кстати, на изменения в фигуре спортсменки обратили внимание тогда же.

Недавно Алина Кабаева выходила на связь с Дмитрием Губерниевым и даже сделала ему роскошный подарок.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

В России готовы начать активное сдерживание США

Штатам послали однозначный намек

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

Территорий хотят лишить и Белоруссию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей