В Сети обратили внимание на фигуру звезды художественной гимнастики

Алина Кабаева считается одной из самых успешных гимнасток, а вклад звезды в эту дисциплину отмечали многие знаменитые спортсмены. В 2000-е годы она буквально не сходила с телеэкранов, однако после завершения карьеры постепенно ушла в тень. Сейчас гимнастка практически не появляется на публике, именно поэтому каждый новый снимок звезды с интересом обсуждают в Сети.

В СМИ появились фото Кабаевой, сделанные вероятно на публичном мероприятии. Спортсменку запечатлели в длинном скрывающем фигуру пиджаке и розовых туфлях. Пользователи соцсетей обратили внимание, что звезда немного прибавила в весе – слегка округлился живот и появился второй подбородок.

"Даже с лишним весом Алина само очарование", "Ничего удивительного, спорт бросила, вот и набрала", "Алина красотка, пусть и со вторым подбородком!", "Да просто фотки неудачные, с кем не бывает",

– приводит комментарии "Экспресс газета".

Стоит отметить, что опубликованные снимки оказались вовсе не новыми. Эти же кадры обсуждали еще в 2010 году: тогда Кабаева пришла на вечер, посвященный легендам советского спорта. Кстати, на изменения в фигуре спортсменки обратили внимание тогда же.

Недавно Алина Кабаева выходила на связь с Дмитрием Губерниевым и даже сделала ему роскошный подарок.